25 ноября 2025
Против помилованного Трампом миллиардера подан иск с обвинением в помощи ХАМАСу и "Хизбалле"

время публикации: 25 ноября 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 07:11
Против помилованного Трампом миллиардера подан иск с обвинением в помощи ХАМАСу и "Хизбалле"
AP Photo/File

Группа граждан США, родные которых были убиты, ранены или похищены террористами в ходе резни 7 октября 2023 года в Израиле, подали в федеральный суд иск против миллиардера Чанпэна Чжао и криптовалютной биржи Binance.

Истцы обвиняют Чжао и Binance в оказании помощи в денежных транзакциях ХАМАСу, "Хизбалле" и другим террористическим организациям, как до, так и после 7 октября 2023 года.

Согласно иску, Binance и Чжао сознательно оказывали "существенную помощь" вооруженным организациям и скрывали движение средств через крупнейшую в мире криптоплатформу, и уже после резни на криптокошельки, связанные с террористическими организациями, было переведено более 50 миллионов долларов.

Напомним, что в ноябре 2023 года Binance выплатила властям США 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений в нарушении законов об отмывании денег и обходе санкций.

Основатель биржи Чанпэн Чжао был приговорен к четырем месяцам тюрьмы, но в итоге месяц назад был помилован президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме объяснили помилование тем, что Чжао "преследовался администрацией Байдена в ее войне с криптовалютами".

Следует отметить, что в федеральном суде Манхеттена уже рассматривается иск гражданки США Джудит Раанан, освобожденной из плена ХАМАСа, и родственников Итая Глиско и доктора Даниэля Леви, погибших 7 октября 2023 года, против Binance в связи с ее использованием террористическими организациями. Однако тот иск касается периода, предшествовавшего теракту (2017-2023 годы).

