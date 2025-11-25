По делу об ограблении Лувра задержаны новые подозреваемые

Французская полиция арестовала еще четырех человек, который, согласно подозрением, состояли в банде, совершившей в октябре 2025 ограбление парижского Лувра – одного из самых известных музеев в мире.

"Задержанные – двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет и две женщины в возрасте 31 год и 40 лет. Все они проживают в районе Парижа", – заявила прокурор французской столицы Лор Беко. Напомним, что ранее было приедъявлено обвинительное заключение еще четырем фигурантам дела.

Дерзкое ограбление было совершено 19 октября. Преступники на наружном грузовом лифте поднялись в галерею Аполлона, проникли внутрь, разбили стекла витрин и похитили драгоценности на сумму 88 миллионов евро, а затем скрылись. Большая часть похищенного – сокровища императорской семьи.

По подозрению в причастности было арестовано несколько человек, часть из них впоследствии освободили. В начале ноября Беко сообщила подробности о подозреваемых. По ее словам, они были мелкими преступниками из района Сен-Дени. Значительную часть населения этого бедного пригорода Парижа составляют иммигранты.

"Они не из тех, кого мы относим к высшим эшелонам организованной преступности", – сказала она, рассказав, что мужчина и женщина, которым 1 ноября было предъявлено обвинение, являются парой и у них есть общие дети.