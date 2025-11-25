ВСУ: ночью сбиты 14 из 22 ракет, 438 из 464 БПЛА, есть жертвы. РФ: сбиты 249 БПЛА, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 22 ракеты и 464 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Были выпущены четыре аэробаллистические ракеты "Кинжал", семь крылатых ракет "Искандер-К", восемь крылатых ракет "Калибр" и три баллистические ракеты "Искандер-М". Украинские ПВО заявляют о перехвате 438 БПЛА и 14 ракет (включая один "Кинжал"), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракет и 26 ударных БПЛА в 15 локациях и падения фрагментов еще в 12 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве, Киевской, Одесской и Сумской областях. В Киеве не менее шести убитых, 13 раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 249 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Липецкой областей, Краснодарского края, над Крымом, над Черным и Азовским морями. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сообщалось о трех убитых в Ростовской области, одном убитом в Таганроге и десятках пострадавших в различных регионах РФ. Был нанесен удар по авиационному заводу в Таганроге, зафиксировано поражение самолета. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.