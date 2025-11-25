Саркози опубликует мемуары о 20 днях, проведенных в тюрьме

10 декабря в продажу поступит книга бывшего президента Франции Николя Саркози "Дневник заключенного", в которой он рассказывает о трех неделях, проведенных в парижской тюрьме "Санте". Книга насчитывает 216 страниц – по 11 на каждый день заключения.

В анонсе приводится несколько цитат из книги. "В тюрьме нечего делать, не на что смотреть", – признается политик. Несмотря на то, что Саркози содержался отдельно от других заключенных, он рассказывает о постоянном шуме и добавляет, что повышается ценность внутренней жизни.

Саркози был посажен в тюрьму 21 октября, после того, как его признали виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании, приговорив к пяти годам тюрьмы. Согласно суду, ливийский диктатор Муамар Каддафи передал около 50 миллионов евро на финансирование избирательной кампании 2007 года.

Однако 10 ноября он был освобожден до рассмотрения судом его апелляции. Бывший президент продолжает отрицать свою вину. В слушании апелляционного суда он участвовал по видеосвязи, в том же синем пиджаке и жилете, что и в день прибытия в тюрьму. Три недели заключения Саркози описал как "кошмар" и "изнуряющий опыт".