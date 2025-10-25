x
Мир

Политик, назвавшая ХАМАС "частью палестинского народа", может стать президентом Ирландии

Ирландия
время публикации: 25 октября 2025 г., 14:22 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 14:34
Политик, назвавшая ХАМАС "частью палестинского народа", может стать президентом Ирландии
AP Photo/Peter Morrison

Кэтрин Коннолли, ирландский политик крайне левого толка, может стать следующим президентом страны, поскольку члены правящих партий признали поражение на прошедших 24 октября выборах.

Предварительный подсчет голосов показал значительное преимущество 68-летней Коннолли, являющейся независимым кандидатом, сообщает Times of Israel.

Ранее она подверглась критике за свою поддержку ХАМАСа, который, по ее словам, является "частью палестинского народа".

Позже она заявила, что "решительно осуждает" действия ХАМАСа, а также раскритиковала Израиль за осуществление того, что она назвала "геноцидом" в Газе.

Президент Ирландии в значительной степени является номинальной фигурой, его полномочия по проверке конституционности законодательства используются редко.

