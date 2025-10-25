Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву, двое погибших

В ночь на 25 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В городе прогремела серия мощных взрывов, в результате чего в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары.

В настоящее время известно о двух погибших и десяти раненых, сообщает УНИАН.

"По предварительной информации, в результате атаки фиксируем пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Уточняем", – сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. В Дарницком районе в одном из жилых домов выбило окна.