25 октября 2025
25 октября 2025
Мир

Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву, двое погибших

Война в Украине
время публикации: 25 октября 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 13:48
Армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву, двое погибших
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В ночь на 25 октября армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В городе прогремела серия мощных взрывов, в результате чего в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары.

В настоящее время известно о двух погибших и десяти раненых, сообщает УНИАН.

"По предварительной информации, в результате атаки фиксируем пожары на нескольких локациях в левобережной части города. Уточняем", – сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Дарницком и Деснянском районах вспыхнули пожары. В Дарницком районе в одном из жилых домов выбило окна.

