Трамп встретится с эмиром Катара на борту самолета Air Force One

Президент США Дональд Трамп встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани и премьер-министром шейхом Мухаммадом бин Абд ар-Рахманом аль-Тани на борту самолета Air Force One.

Планиуется, что по пути на региональный саммит в Малайзии самолет совершит посадку в Катаре для дозаправки.

По словам представителя Белого дома, к Трампу в Катаре присоединится государственный секретарь Марко Рубио.