x
25 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2025
|
25 октября 2025
|
последняя новость: 15:58
25 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп встретится с эмиром Катара на борту самолета Air Force One

Катар
Дональд Трамп
время публикации: 25 октября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 15:56
Трамп встретится с эмиром Катара на борту самолета Air Force One
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани и премьер-министром шейхом Мухаммадом бин Абд ар-Рахманом аль-Тани на борту самолета Air Force One.

Планиуется, что по пути на региональный саммит в Малайзии самолет совершит посадку в Катаре для дозаправки.

По словам представителя Белого дома, к Трампу в Катаре присоединится государственный секретарь Марко Рубио.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook