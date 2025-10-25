МИД Швеции: средства, выделенные ICHR, были использованы ХАМАСом для обучения полицейских

Министерство иностранных дел Швеции получило информацию о том, что средства, выделенные правозащитной организации ICHR, возможно, были использованы ХАМАСом для обучения полицейских, заявил министр по вопросам международного сотрудничества в области развития Беньямин Доуса (от Умеренной партии) в интервью газете Aftonbladet.

Подозрения также касаются средств, которые, предположительно, пошли на финансирование дискуссий с участием представителей ХАМАСа и "Исламского джихада".

Неясно, о какой сумме идет речь, но министерство иностранных дел вызвало генерального директора SIDA (Шведское агентство по международному сотрудничеству в области развития) Якоба Гранита для разъяснений.