25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
25 октября 2025
Мир

МИД Швеции: средства, выделенные ICHR, были использованы ХАМАСом для обучения полицейских

ХАМАС
Швеция
время публикации: 25 октября 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 15:07
МИД Швеции: средства, выделенные ICHR, были использованы ХАМАСом для обучения полицейских
Министерство иностранных дел Швеции получило информацию о том, что средства, выделенные правозащитной организации ICHR, возможно, были использованы ХАМАСом для обучения полицейских, заявил министр по вопросам международного сотрудничества в области развития Беньямин Доуса (от Умеренной партии) в интервью газете Aftonbladet.

Подозрения также касаются средств, которые, предположительно, пошли на финансирование дискуссий с участием представителей ХАМАСа и "Исламского джихада".

Неясно, о какой сумме идет речь, но министерство иностранных дел вызвало генерального директора SIDA (Шведское агентство по международному сотрудничеству в области развития) Якоба Гранита для разъяснений.

