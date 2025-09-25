x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 11:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 11:10
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета

Россия
Авиация
время публикации: 25 сентября 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 10:34
В аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета
AP Photo/Sergei Grits

Вечером 24 сентября в московском аэропорту Шереметьево Airbus A330 китайской компании Hainan Airlines коснулся крылом хвостовой части самолета Superjet 100 перевозчика "Россия", который готовился к вылету в Санкт-Петербург.

"Рисков для пассажиров не было. Пассажиры "России" будут перевезены в Санкт-Петербург резервным бортом – он уже вылетел в Северную столицу", – сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По сведениям Gazeta.ru, на борту Superjet рейса FV6097 находились 84 пассажира и 5 членов экипажа. На борту Airbus A330 рейса HU7986 из Пекина находилось 264 пассажира, а также члены экипажа. Как сообщается, пострадавших не было.

Росавиация сформировала комиссию для расследования причин столкновения. Ее возглавил заместитель руководителя агентства Андрей Потемкин.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook