x
26 апреля 2026
|
последняя новость: 16:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 апреля 2026
|
26 апреля 2026
|
последняя новость: 16:52
26 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В метро Брюсселя неизвестные избили еврея и сорвали с его шеи цепочку со Звездой Давида

Антисемитизм
Бельгия
время публикации: 26 апреля 2026 г., 16:31 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 17:00
В метро Брюсселя неизвестные избили еврея и сорвали с его шеи цепочку со Звездой Давида
AP Photo/Sylvain Plazy

В брюссельском метро трое неизвестных напали на Давида Сьержана Аситореса и сорвали с его шеи золотую цепочку с подвеской в виде Звезды Давида. По словам пострадавшего, нападавшие не тронули ни телефон, ни кошелек. Аситорес написал в Facebook, что украшение было семейной реликвией – подарком покойного отца, хранившимся в семье около 30 лет.

Посол Израиля в Бельгии Идит Розенцвейг-Абу написала в соцсети X: "Еврей едет в метро в собственном районе в центре Брюсселя со Звездой Давида на шее – подарком покойного отца, который выглядывает из-под рубашки. Трое бьют его и срывают звезду. Они не крадут ничего другого – ни телефон, ни кошелек. Станции метро полны камер. Должно быть проведено тщательное расследование и приняты решительные меры, чтобы найти этих преступников. Решением не может быть "спрячьте свою звезду". Евреи Бельгии не должны жить в страхе".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
