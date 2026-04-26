В метро Брюсселя неизвестные избили еврея и сорвали с его шеи цепочку со Звездой Давида

В брюссельском метро трое неизвестных напали на Давида Сьержана Аситореса и сорвали с его шеи золотую цепочку с подвеской в виде Звезды Давида. По словам пострадавшего, нападавшие не тронули ни телефон, ни кошелек. Аситорес написал в Facebook, что украшение было семейной реликвией – подарком покойного отца, хранившимся в семье около 30 лет.

Посол Израиля в Бельгии Идит Розенцвейг-Абу написала в соцсети X: "Еврей едет в метро в собственном районе в центре Брюсселя со Звездой Давида на шее – подарком покойного отца, который выглядывает из-под рубашки. Трое бьют его и срывают звезду. Они не крадут ничего другого – ни телефон, ни кошелек. Станции метро полны камер. Должно быть проведено тщательное расследование и приняты решительные меры, чтобы найти этих преступников. Решением не может быть "спрячьте свою звезду". Евреи Бельгии не должны жить в страхе".