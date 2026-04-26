Нидерландская разведка выявила связь ряда пропалестинских демонстраций с ХАМАСом

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вел заявил в интервью аналитической программе WNL Op Zondag на телеканале NPO 1, что, по данным Службы общей разведки и безопасности (AIVD), часть демонстраций в поддержку Газы была связана с ХАМАСом.

По словам министра, это свидетельствует об уязвимости открытой демократии перед внешним влиянием. Ван Вел призвал граждан критически оценивать получаемую информацию и задаваться вопросом, не является ли она результатом целенаправленного воздействия извне.

В том же эфире лидер парламентской фракции D66 Ян Патернотте обвинил партию "Форум за демократию" (FvD ) в продвижении кремлевской повестки в нидерландском парламенте. По его словам, у партии есть депутат, поддерживающий контакты с представителями партии Путина и регулярно посещающий российское посольство, а сама FvD призывает снять санкции с России и возобновить закупки российского газа.

Оба заявления прозвучали на фоне публикации нового годового отчета AIVD, в котором говорится о растущих угрозах национальной безопасности Нидерландов, включая попытки иностранного вмешательства.