x
Мир

Глава МИД Ирана вылетел из Исламабада в Москву

время публикации: 26 апреля 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 20:10
Глава МИД Ирана вылетел из Исламабада в Москву
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после визита в Оман вернулся в Исламабад, чтобы затем вылететь в Москву.

Обозреватели отмечают, что этот визит подчеркивает значение России как ключевого дипломатического союзника Тегерана в условиях конфликта с США.

Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром высоко оценил посреднические усилия Исламабада и заявил о готовности Москвы внести свой вклад в урегулирование.

Москва неоднократно предлагала принять иранский обогащённый уран на хранение или переработку на своей территории, что теоретически могло бы снять часть ключевых требований Вашингтона. Однако, по данным CNN, президент Трамп отверг это предложение Путина, не желая усиливать позиции России в ядерной сфере.

