Боевики нанесли скоординированные удары по военным базам в Мали, сбит российский вертолет

По меньшей мере 16 человек были ранены в различных городах Мали в результате скоординированных нападений джихадистских группировок на военные базы и объекты правящей хунты. В столице страны Бамако сообщалось о стрельбе и взрывах.

В атаках участвовали боевики связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и туареги из состава "Фронта освобождения Азавада". Удары были нанесены по военным базах в городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Власти утверждают, что контролируют ситуацию.

Российский пропагандист Илья Туманов, администратор канала Fighterbomber, сообщил: "В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа находившаяся на борту погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие. (ЗРК)".

Предположительно, вертолет был сбит повстанцами в районе города Гао.