x
25 апреля 2026
|
последняя новость: 22:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: отмена поездки Виткоффа и Кушнера в Пакистан не означает возобновления войны

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
Пакистан
время публикации: 25 апреля 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 25 апреля 2026 г., 21:52
Дональд Трамп
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение отменить визит спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан не следует расценивать как сигнал к немедленному возобновлению боевых действий против Ирана.

"Нет, это не так. Мы пока об этом даже не думали", – сказал Трамп в разговоре с журналистом Axios и N12 Бараком Равидом.

Ранее в субботу Трамп отменил поездку своих представителей в Исламабад, где планировался второй раунд американо-иранских переговоров. Решение было принято после отъезда главы иранского МИДа Аббаса Аракчи из пакистанской столицы без подтверждения готовности к прямым контактам с американской делегацией. Иранская сторона настаивает на снятии морской блокады как предварительном условии для продолжения диалога.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 апреля 2026

Трамп отменил визит Кушнера и Виткоффа в Исламабад
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 апреля 2026

Белый дом: иранцы хотят поговорить лично. Иран: никакой встречи с США не планируется
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 апреля 2026

КСИР: глава МИД Ирана Аббас Аракчи не будет говорить с США