Трамп после стрельбы в Вашингтоне: "Не думаю, что связано с Ираном. Это меня не остановит"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома связанной с войной США и Израиля против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, могла ли атака быть связана с иранским кризисом, Трамп сказал: "Не думаю". При этом он подчеркнул, что произошедшее не повлияет на его курс в отношении Тегерана: "В любом случае это меня не остановит и не помешает одержать победу над Ираном".

Трамп назвал стрелявшего "одиночкой" и, отвечая на вопрос, был ли он целью нападения, сказал: "Полагаю, да".

Американский президент поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за "быструю и храбрую" реакцию. По его словам, стрелявший был "больным человеком" и "одиночкой-психом", который пытался прорваться к залу, где проходил ужин. Трамп заявил, что агент службы безопасности, в бронежилет которого попала пуля, находится "в отличной форме". По данным официальных лиц, сотрудник охраны был доставлен в больницу.

Трамп призвал американцев не допустить дальнейшей политической эскалации внутри страны. "В свете сегодняшних событий я прошу всех американцев вновь, всем сердцем, взять на себя обязательство решать наши разногласия мирным путем. Мы должны решать наши разногласия", – сказал он. Президент добавил, что "мы не позволим никому захватить наше общество" и назвал нападение атакой "на нашу Конституцию".

При этом значительную часть выступления Трамп связал с темой собственной политической роли и предыдущих попыток покушения. Он заявил, что "в последние пару лет" это не первый случай, когда республиканского политика пытается убить "потенциальный убийца". "Я изучал покушения, и должен сказать: самые влиятельные люди, люди, которые делают больше всего, люди, которые оказывают самый большой эффект, – именно за ними они и идут", – сказал Трамп, упомянув Авраама Линкольна и другие исторические фигуры.

Президент США также заявил, что воспринимает сам факт нападения как следствие своей политической значимости. "Я хочу жить, потому что хочу сделать эту страну великой. Вот почему я хочу жить. Но когда ты оказываешь влияние, за тобой приходят. Когда ты не оказываешь влияния, тебя оставляют в покое", – сказал Трамп. Он добавил: "Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия".

По словам Трампа, в момент инцидента он сначала решил, что услышал шум от упавшего подноса. "Это был довольно громкий шум, но он доносился издалека. Он вообще не добрался до нашей зоны", – сказал президент. Он отметил, что подозреваемый "бежал на полной скорости", но его остановили до того, как он смог приблизиться к залу.

Отдельно Трамп использовал инцидент для защиты проекта строительства нового бального зала в Белом доме, который ранее критиковали из-за высокой стоимости. По словам президента, произошедшее показало, что действующая площадка была недостаточно защищена. Новый зал, как утверждает Трамп, будет "больше и гораздо безопаснее", с защитой от беспилотников и пуленепробиваемым стеклом. "Нам нужен этот бальный зал", – заявил президент США.

По данным полиции Вашингтона, подозреваемый около 20:36 по местному времени бросился к пункту проверки Секретной службы в вестибюле отеля Washington Hilton, где проходил ужин. У него, по словам полиции, были дробовик, пистолет и несколько ножей; сотрудники правоохранительных органов вступили с ним в перестрелку. Власти заявили, что на данный момент не видят признаков участия других лиц.