Проведены новые аресту по делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области

время публикации: 26 августа 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 09:50
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Бывший начальник ОГБУ "Управление капитального строительства Белгородской области" Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства Белгородской области Владимир Губарев задержаны по обвинению в растрате при строительстве фортификаций на границе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД России.

Согласно материалам дела, они похитили более 251 миллиона рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик оборонительных сооружений – тетраэдров, установленных на границе с Украиной. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах.

Указания о закупке и согласовании с Минобороны тетраэдров с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием, поступали от Владимира Базарова. Он занимал должность заместителя губернатора – начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки по данному направлению деятельности. Он обвиняется также во взяточничестве.

