Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 47 из 59 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 51 беспилотник

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 26 августа 2025 г., 09:35 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 09:35
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 26 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 59 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 47 БПЛА, запущенных российскими военными.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 25 августа, ночью и утром 26 августа на территории Российской Федерации был перехвачен 51 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ленинградской, Рязанской, Тульской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Белгородской, Курской, Псковской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

