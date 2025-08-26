Часть здания парламента Маршалловых островов уничтожена пожаром

В Республике Маршалловы острова произошел крупный пожар: здание парламента уничтожено примерно наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе пожарной охраны и полиции страны, передает агентство Reuters.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и локализовали пламя. Власти заявили, что конструктивные повреждения настолько серьезны, что оставшуюся часть здания эксплуатировать нельзя.

Информации о пострадавших или причинах возгорания пока не поступало.

Архипелаг Маршалловы острова расположен в центральной части Тихого океана, между Гавайями и Австралией. Население – около 42000 человек. Примерно половина населения живет в столице – Маджуро.

Маршалловы острова поддерживают дружественные отношения с Израилем. Многократно эта страна при голосованиях в ООН выступала на стороне Израиля.