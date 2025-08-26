Скандально известный бизнесмен Сергей Белюскин умер в Москве за рулем Aston Martin

57-летний бизнесмен Сергей Белюскин, владелец компании "Скат", умер, врезавшись в отбойник на элитном спорткаре Aston Martin под Живописным мостом в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT. Предварительная версия: ему стало плохо с сердцем во время вождения.

В публикации приводятся показания очевидцев: водитель некоторое время петлял по дороге, а потом влетел в отбойник. Авария произошла около 21:00 25 августа. Попытки реанимации успехом не увенчались, была констатирована смерть Белюскина.

По данным SHOT, Aston Martin принадлежал Сергею Белюскину. В 2011 году бизнесмен сбил мужа писательницы Марии Арбатовой, когда ехал за рулем Range Rover. Пострадавший выжил, но перенес три сложнейшие операции. Ранее бизнесмену приписывали роман с блогершей Анной Амбарцумян, которая умерла при странных обстоятельствах. В 2020 году тело 27-летней девушки нашли в московском отеле "Петр I", расположенном на улице Неглинная. Следов насильственной смерти не было. В крови Анны обнаружили следы наркотиков, вину Белюскина подтвердить не удалось, пишет StarHit.