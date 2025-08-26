x
26 августа 2025
Мир

Си Цзиньпин впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины

время публикации: 26 августа 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 14:01
Си Цзиньпин впервые поздравил Зеленского с днем независимости Украины
Tingshu Wang/Pool Photo via AP

Председатель КНР Си Цзинь Пин направил украинскому президенту Владимиру Зеленскому поздравление с Днем независимости Украины. Признавая адресата легитимным главой государства, Си воздерживается от заявлений, касающихся территориальной целостности Украины. Это первое подобное поздравление в истории двух государств.

"По случаю Дня Независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украина имеют традиционные дружеские отношения. За последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало отличные результаты. Я готов сотрудничать с Вами, чтобы направить наши двусторонние отношения на устойчивое и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран", – говорится в поздравлении.

Отметим: в ближайшие дни в Китай прибудет президент России Владимир Путин, который примет участие в саммите "Глобального юга", а также в торжествах, посвященных 80-й годовщине окончания Второй Мировой войны.

