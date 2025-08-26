x
26 августа 2025
последняя новость: 07:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Австралия обвинила Иран в организации антисемитских инцидентов и выдворила посла

Антисемитизм
Иран
Австралия
время публикации: 26 августа 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 07:46
Австралия обвинила Иран в организации антисемитских инцидентов и выдворила посла
Saeed Khan/Pool Photo via AP

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о выдворении посла Ирана в Канберре и о прекращении работы австралийского посольства в Тегеране.

По словам Альбанезе, данные шаги стали реакцией на результаты расследования разведывательного управления, показавшего, что Иран стоял за организацией по меньшей мере двух антисемитских нападений на территории Австралийского союза.

"Это были исключительные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле. Это были попытки подорвать нашу социальную сплоченность и посеять разногласия в нашем сообществе", - заявил Альбанезе на встрече с журналистами.

Помимо резкого ухудшения дипломатических отношений с Ираном, Австралия также намерена объявить Корпус стражей Исламской революции террористической организацией.

Мир
