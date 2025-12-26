Авторы сатирического проекта "Наливкин" получили в России условный срок

Уссурийский районный суд вынес приговор режиссеру сатирического проекта "Наливкин" Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову: по шесть лет лишения свободы условно, хотя гособвинение просило по 14 лет колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".

Клочкова и Вавилова признали виновными по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Дело было возбуждено после публикации в сентябре 2021 года ролика "Виталий Наливкин предотвратил теракт", в котором вымышленный чиновник, условно похожий на президента РФ Владимира Путина, использует гранатомет для выстрела по билборду "Единой России".

Проект "Наливкин" (пародийные "новостные" сюжеты) в последние годы практически не выпускал новых роликов. Актер Андрей Неретин, сыгравший Наливкина, умер 6 октября 2024 года.

В апреле 2023-го авторы проекта поддержали войну против Украины, они выпускали видео о сборе средств и производстве экипировки для российских военных.