Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 965-й гол
время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:24
В матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях разгромил "Аль-Наджму" 5:0.
"Аль-Наср" лидирует, на 2 очка опережая "Аль-Ахли".
На 7-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 0:1. Это его 965-й гол в карьере и 182-й гол с пенальти.
Затем два гола забил Иньиго Мартинес. По разу отличились Кингсли Коман и Садио Мане.
