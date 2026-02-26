x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 09:48
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 965-й гол

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 26 февраля 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 09:24
Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 965-й гол
AP Photo/Armando Franca, File

В матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях разгромил "Аль-Наджму" 5:0.

"Аль-Наср" лидирует, на 2 очка опережая "Аль-Ахли".

На 7-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 0:1. Это его 965-й гол в карьере и 182-й гол с пенальти.

Затем два гола забил Иньиго Мартинес. По разу отличились Кингсли Коман и Садио Мане.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 февраля 2026

Лига чемпионов. "Реал" и ПСЖ идут дальше
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

Юношеская Лига чемпионов. "Маккаби" проиграл "Атлетико" в серии пенальти
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

Акция протеста. Возле ворот базы итальянского футбольного клуба высыпали кучу навоза
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 февраля 2026

Звезда ПСЖ предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании