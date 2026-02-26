Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 965-й гол

В матче десятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях разгромил "Аль-Наджму" 5:0.

"Аль-Наср" лидирует, на 2 очка опережая "Аль-Ахли".

На 7-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 0:1. Это его 965-й гол в карьере и 182-й гол с пенальти.

Затем два гола забил Иньиго Мартинес. По разу отличились Кингсли Коман и Садио Мане.