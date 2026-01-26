x
Террористы
время публикации: 26 января 2026 г., 02:09 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 05:44
Нападение исламистов в Конго, десятки убитых
В восточной части Конго боевики, связанные с исламистской группировкой "Альянс демократических сил" (ADF), совершили нападение, в результате которого были убиты 25 человек, сообщили местные правозащитники в провинции Итури.

AP передает, что атака произошла в деревне Апакулу. Среди погибших – 15 мужчин, которых сожгли заживо в доме, еще семь человек расстреляли. Трое были убиты в административном районе Валесе Вонкуту.

Президент организации Convention for the Respect of Human Rights Кристоф Муньяндеру назвал произошедшее "настоящей резней".

ADF действует в приграничных районах Уганды и Конго, регулярно совершая нападения на мирных жителей. Против группировки ведутся совместные операции вооруженных сил ДР Конго и Уганды.

