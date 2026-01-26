Нападение исламистов в Конго, десятки убитых
время публикации: 26 января 2026 г., 02:09 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 05:44
В восточной части Конго боевики, связанные с исламистской группировкой "Альянс демократических сил" (ADF), совершили нападение, в результате которого были убиты 25 человек, сообщили местные правозащитники в провинции Итури.
AP передает, что атака произошла в деревне Апакулу. Среди погибших – 15 мужчин, которых сожгли заживо в доме, еще семь человек расстреляли. Трое были убиты в административном районе Валесе Вонкуту.
Президент организации Convention for the Respect of Human Rights Кристоф Муньяндеру назвал произошедшее "настоящей резней".
ADF действует в приграничных районах Уганды и Конго, регулярно совершая нападения на мирных жителей. Против группировки ведутся совместные операции вооруженных сил ДР Конго и Уганды.