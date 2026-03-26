Еврокомиссия: провайдеры порно позволяют детям смотреть видео для взрослых

Европейский Союз обвинил четыре ведущие интернет-платформы, демонстрирующие порнографические видео, в том, что они предоставляют несовершеннолетним доступ к материалам для взрослых – в нарушение действующих нормативных актов.

Еврокомиссия представила предварительные выводы расследования, начатого в мае 2025 и касающегося деятельности Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos. В отчете утверждается, что платформы не принимают мер для защиты прав и благополучия детей, сообщает France 24. Для того, чтобы зайти на порносайты, детям нужно просто заявить, что им больше 18 лет.

ЕС требует создания такого метода проверки возраста, которая лишит несовершеннолетних доступа, одновременно обеспечив право остальных пользователей на приватность. Если меры не будут приняты, компаниям грозит штраф в размере до 6% от их глобального оборота.

Добавим: 25 марта суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес прецедентное решение, признав Meta и Google ответственными за депрессию и тревожное расстройство, от которых страдает двадцатилетняя женщина, с шести лет навязчиво использовавшая их платформы.

Присяжные констатировали, что вред истице причинил "небрежный" дизайн приложений обеих технологических компаний. Размер установленной судом компенсации за ущерб составил 3 миллиона долларов, из которых Meta должна выплатить 70%, а Google – 30%.