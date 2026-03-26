Разработчик Roblox призывает родителей круглосуточно следить за детьми в этой игре

Независимый разработчик игр для Roblox считает, что действующие меры защиты детей на платформе, включая систему проверки возраста, недостаточно эффективны. Roblox остается самой популярной игровой платформой среди детей от 8 до 12 лет. В интервью BBC разработчик, попросивший не раскрывать его имя, подчеркнул, что родителям следует постоянно контролировать активность детей, а при невозможности этого – вовсе ограничить доступ к игре.

В компании Roblox, в свою очередь, заявили, что безопасность пользователей – их приоритет. По словам представителя, платформа использует современные инструменты модерации и фильтрации, чтобы предотвращать появление вредного контента и нежелательных сообщений. По данным за 2024 год, ежедневно Roblox пользовались более 80 миллионов человек по всему миру, причем около 40% аудитории составляли дети младше 13 лет.

Разработчик, назвавшийся "Сэмом", обратился к журналистам после того, как услышал интервью с главным специалистом по безопасности Roblox Мэттом Кауфманом. В беседе тот рассказал о внедренных мерах защиты, включая обязательную проверку возраста, введенную в январе 2026 года. Сам "Сэм" не является сотрудником компании: он работает на платформе как независимый разработчик по контракту, а также добровольно сотрудничает с некоммерческой организацией, занимающейся вопросами интернет-безопасности.

Roblox – это платформа, где пользователи могут создавать собственные игры и играть в проекты других. Она функционирует как открытое виртуальное пространство с возможностью взаимодействия между игроками. Разработчики обязаны указывать описание своих игр и присваивать им возрастную категорию, ориентированную на разную аудиторию. Любой пользователь может не только создавать игры, но и зарабатывать – за счет внутриигровых покупок, рекламы или участия в партнерской программе Roblox, где выплаты зависят от активности игроков и привлечения новой аудитории. При этом платформа регулярно сталкивается с критикой. Некоторые эксперты считают, что защита детей недостаточна, и указывают на риски – от контактов с потенциально опасными взрослыми до доступа к нежелательному или жестокому контенту.

Разработчик утверждает, что жалобы можно отправлять через специальную форму, однако, по его словам, рассматривается лишь около 30% обращений. Родителям он советует либо постоянно контролировать детей во время игры, либо вовсе не допускать их к платформе. В ответ компания Roblox заявила, что оперативно реагирует на нарушения правил и использует систему проверки возраста, подтвержденную независимыми экспертами. Благодаря этому дети, как правило, могут общаться только с пользователями своей возрастной группы.

Вопросы безопасности поднимаются не впервые. В марте 2025 года генеральный директор компании Дэйв Басзуки подчеркивал, что компания активно работает над защитой детей, но при этом советовал родителям полагаться и на собственную оценку ситуации. С тех пор Roblox внедрил обязательную проверку возраста по всему миру и усилил меры безопасности, в том числе ограничив возможность общения детей со взрослыми в чатах.

Некоторые страны уже пошли на жесткие меры: в России и Турции платформа полностью запрещена из-за опасений за безопасность несовершеннолетних. В Индонезии она включена в список сервисов, запрещенных для пользователей младше 16 лет (ограничение вступает в силу 28 марта). В Австралии Roblox пока не подпадает под запрет соцсетей для подростков, хотя активисты призывают пересмотреть это решение. В Великобритании власти также обсуждают дополнительные меры – от ограничения времени использования приложений до введения своеобразного "цифрового комендантского часа". Уже объявлено о запуске тестирования подобных инициатив.