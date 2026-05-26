26 мая 2026
Мир

Представитель партии, связанной с неонацистами, избран в Бранденбурге уполномоченным по связям с ЕС

Германия
время публикации: 26 мая 2026 г., 14:30 | последнее обновление: 26 мая 2026 г., 14:38
AP Photo/Michael Sohn

Городской совет города Фельтен на востоке Германии избрал уполномоченным по связям с Европейским Союзом представителя Die Heimat ("Родина") Роберта Волински. Die Heimat, в прошлом называвшаяся Национально-демократической партией Германии, считается неонацистской.

Должность призвана продвигать идею европейской интеграции и единства. Она выполняется на общественных началах. При этом партия выступает против евроинтеграции, выступает за выход ФРГ из NATO. Сообщившее о назначении издание Märkische Allgemeine отмечает, что это огромный удар по репутации города.

В Германии неоднократно предпринимались попытки запретить Die Heimat и ее предшественницу. В 2017 году Федеральный конституционный суд выступил против этого, поскольку она не обладает влиянием, угрожающим конституционному порядку. Однако суд признал, что она связана с неонацизмом и является антисемитской.

Население Фельтена, расположенного к северу от Берлина составляет 12000 человек. Ультраправая коалиция, основа которой – "Альтернатива для Германии", располагает в горсовете 14 голосами, представительство остальных партий – 10 человек, сообщает "Немецкая волна".

