В Новой Зеландии мать приговорена к пожизненному сроку за убийство детей, чьи тела нашли в чемоданах

Высокий суд Окленда приговорил к пожизненному заключению гражданку Новой Зеландии южнокорейского происхождения Хакён Ли, признанную виновной в убийстве своих двух детей в 2018 году. Об этом сообщают новозеландские СМИ и агентство AP.

По материалам суда, Ли убила сына и дочь в возрасте шести и восьми лет, а затем спрятала их тела в чемоданы и поместила в арендованный складской бокс в Окленде. В 2022 году женщина перестала платить за хранение имущества, содержимое бокса выставили на аукцион, и семья, купившая чемоданы, обнаружила в них останки детей и сообщила в полицию.

Ли была задержана в Южной Корее и экстрадирована в Новую Зеландию. В сентябре присяжные признали ее виновной в двойном убийстве, отвергнув линию защиты о невменяемости. Сама подсудимая признала, что лишила детей жизни, но настаивала, что страдала тяжелым психическим расстройством после смерти мужа. На процессе она официально представляла себя сама, при поддержке двух адвокатов.

Согласно приговору, Ли назначено пожизненное заключение с минимальным сроком 17 лет до возможного рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении. Первую часть срока она проведет в охраняемом психиатрическом учреждении в рамках закона о принудительном лечении. После улучшения состояния ее переведут в тюрьму.