25 ноября 2025
Мир

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским на завершающей фазе переговоров

время публикации: 25 ноября 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 22:27
Президент США Дональд Трамп
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал последние усилия своей команды по прекращению войны между Россией и Украиной. Он отметил, что за последнюю неделю командой был достигнут "огромный успех". В изначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, внесены предложения обеих сторон, но до сих пор остаются несколько нерешенных вопросов.

Трамп сообщил, что в надежде достичь соглашения он отправил своего представителя Стива Виткоффа в Москву на встречу с президентом Путиным, а Дэниелу Дрисколлу поручил встретиться с украинцами.

Президент США написал, что он планирует встретиться с Зеленским и Путиным, но встреча произойдет только после достижения соглашения о прекращении войны или на финальной стадии урегулирования.

