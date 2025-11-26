Туринский имам будет депортирован из Италии за поддержку нападения ХАМАСа на Израиль

Министр иностранных дел Италии Маттео Пиантедози подписал указ о депортации Мухаммада Шахина, имама туринской мечети Омара ибн Хаттаба. Священнослужитель, лишенный вида на жительство, будет выслан в родной Египет.

Основанием для депортации названы соображения безопасности. На прошедшей 9 октября демонстрации солидарности с палестинцами он заявил, что нападение ХАМАСа на Израиль было "актом сопротивления против сионистской оккупации".

"Уроженец Египта, Шахин проживает в Италии более 20 лет, пользуясь уважением не только мусульманской общины. Он противник режима ас-Сиси, не имеет уголовного прошлого и всегда был в первых рядах мобилизации против геноцида в Палестине", – пишет о нем коммунистическое издание Il Manifesto.

Итальянские правозащитники заявляют: в случае возвращения в Египет ему грозят пытки. Они утверждают, что решение принято в обход юридической процедуры. В то же время представители правой партии "Братья Италии" отметили: "Сторонникам исламского экстремизма в Турине места нет – как и в остальной Италии".