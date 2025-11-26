В результате стрельбы недалеко от Белого дома погибли двое военнослужащих Нацгвардии США

Губернатор Вирджинии Патрик Моррисси сообщил, что оба военнослужащих Национальной гвардии, получившие тяжелые ранения в результате стрельбы недалеко от Белого дома, скончались в больнице.

В среду, 26 октября, в двух кварталах от Белого дома, недалеко от станции метро Farragut West, прогремели выстрелы. Были ранены двое военнослужащих.

Полиция сообщила, что стрелявший также получил огнестрельное ранение, он задержан и находится под стражей в больнице. На месте происшествия работают сотрудники полиции, Секретной службы и федеральные агенты, район перекрыт. Из-за инцидента комплекс Белого дома и расположенные рядом госучреждения на короткое время были переведены в режим блокировки.

Американские СМИ отмечают, что в момент стрельбы президент США Дональд Трамп находился не в Вашингтоне, а на своем гольф-поле в Уэст-Палм-Бич, где он отмечает День благодарения. В соцсети Truth Social Трамп назвал стрелка "животным", пообещал, что тот "заплатит очень высокую цену", и выразил поддержку Национальной гвардии, вооруженным силам и силам правопорядка.

Директор ФБР Каш Патель на брифинге опроверг сообщения о смерти военнослужащих. По его словам, их состояние критическое.