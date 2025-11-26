x
26 ноября 2025
26 ноября 2025
Мир

Стрельба недалеко от Белого дома, есть раненые

США
время публикации: 26 ноября 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 22:18
AP Photo /Julia Demaree Nikhinson

В центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома, произошла стрельба. По данным полиции и экстренных служб, огонь был открыт в районе пересечения 17-й улицы и Ай-Стрит на северо-западе города.

Ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. По данным Washington Post , задержан подозреваемый.

Район вокруг места происшествия оцеплен, на месте работают полиция и спецслужбы.

Американские СМИ отмечают, что в момент стрельбы президент США Дональд Трамп находился не в Вашингтоне, а на своем гольф-поле в Уэст-Палм-Бич, где он отмечает День благодарения.

