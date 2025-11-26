x
26 ноября 2025
Мир

Растет число жертв в Гонконге, борьбу с огнем ведут более 700 пожарных

Пожары
Китай
время публикации: 26 ноября 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 15:18
Растет число жертв в Гонконге, борьбу с огнем ведут более 700 пожарных
AP Photo/Chan Long Hei

Власти Гонконга сообщили, что количество жертв пожара в высотном жилом комплексе Wang Fuk Court достигло 13 человек. Еще 28 пострадали. Борьбу с огнем ведут 767 пожарных, один из них, Хо Вайхо, погиб.

Уровень сложности пожара поднят до пятого, наивысшего. Примыкающие дороги перекрыты, соседние здания эвакуированы. Изменены маршруты общественного транспорта.

Комплекс состоит из 31-этажных башен, некоторые из которых были окружены строительными лесами из бамбука, что способствует распространению огня. В нем насчитывается почти 2000 квартир, проживает 4600 человек. Ранее сообщалось, что 13 человек были заблокированы. Их судьба остается неясной.

Мир
