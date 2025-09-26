x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 19:01
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него кинокритика Зинаиду Пронченко

Россия
время публикации: 26 сентября 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 18:51
Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него кинокритика Зинаиду Пронченко
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иноагентов", включив в него адвоката Дмитрия Захватова; журналиста Андрея Калитина; медиаменеджера Демьяна Кудрявцева; кинокритика Зинаиду Пронченко; независимую литературную премию "Дар".

По версии минюста, эти "иноагенты" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами" и выступали против вторжения войск РФ в Украину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook