Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него кинокритика Зинаиду Пронченко
время публикации: 26 сентября 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 18:51
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иноагентов", включив в него адвоката Дмитрия Захватова; журналиста Андрея Калитина; медиаменеджера Демьяна Кудрявцева; кинокритика Зинаиду Пронченко; независимую литературную премию "Дар".
По версии минюста, эти "иноагенты" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами" и выступали против вторжения войск РФ в Украину.