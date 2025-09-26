Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него кинокритика Зинаиду Пронченко

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иноагентов", включив в него адвоката Дмитрия Захватова; журналиста Андрея Калитина; медиаменеджера Демьяна Кудрявцева; кинокритика Зинаиду Пронченко; независимую литературную премию "Дар".

По версии минюста, эти "иноагенты" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами" и выступали против вторжения войск РФ в Украину.