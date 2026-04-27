Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным
время публикации: 27 апреля 2026 г., 06:02 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 06:09
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство IRNA.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Арагчи посетит Санкт-Петербург. Как заявляет РИА Новости, визит главы иранского МИД, по словам дипломата, будет направлен "на продвижение интересов во время исходящих извне угроз".
Ранее глава иранского МИДа провел переговоры в Омане.
Ссылки по теме