Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для встречи с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург, где рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство IRNA.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Арагчи посетит Санкт-Петербург. Как заявляет РИА Новости, визит главы иранского МИД, по словам дипломата, будет направлен "на продвижение интересов во время исходящих извне угроз".

Ранее глава иранского МИДа провел переговоры в Омане.