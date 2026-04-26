x
26 апреля 2026
последняя новость: 23:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Аль-Маядин": Иран предложил США трехэтапную формулу переговоров

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 26 апреля 2026 г., 23:54 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 23:58
"Аль-Маядин": Иран предложил США трехэтапную формулу переговоров
AP Photo/Michael Gruber

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", со ссылкой на свои источники сообщил, что Иран передал посредникам трехэтапную формулу переговоров с Вашингтоном.

Согласно предложенной схеме, первый этап должен быть посвящен исключительно прекращению войны и получению гарантий того, что она не возобновится ни против Ирана, ни против Ливана. Тегеран отказывается обсуждать на этом этапе какие-либо другие вопросы.

В случае достижения договоренности по первому вопросу стороны переходят ко второму этапу – выработке нового порядка управления Ормузским проливом при посредничестве Омана. Третий этап – обсуждение ядерной программы, к которому Иран готов приступить лишь после завершения первых двух.

Сообщение прозвучало на фоне визита главы иранского МИД Аббаса Арагчи в Пакистан, Оман и Москву. По данным иранского агентства Tasnim, визит Арагчи в Пакистан не был связан с ядерными переговорами, а являлся продолжением двусторонних консультаций с пакистанской стороной.

Ближний Восток
