27 апреля 2026
|
последняя новость: 13:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 апреля 2026
|
27 апреля 2026
|
последняя новость: 13:14
27 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
В КНДР открылся мемориал, посвященный солдатам, погибшим на войне с Украиной

Россия
Война в России
Корея
время публикации: 27 апреля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 12:48
Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне мемориал и музей "зарубежной военной операции" – так в Северной Корее называется участие ее военнослужащих в войне против Украины. Россию на церемонии представляли председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

По оценкам разведки Республики Корея, КНДР направила в Россию 14000-15000 военнослужащих, которые в основном были задействованы на территории Курской области, не заходя на украинскую территорию. Потери убитыми составили порядка 2000 человек, ранеными вдвое больше.

Белоусов также провел переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых обсуждалось состояние и перспективы военного сотрудничества. "Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период. 2027-2031 годов", – сообщил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 февраля 2026

В Пхеньяне открыт новый жилмассив, предназначенный для семей погибших на войне с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 января 2026

Ким Чен Ын возглавил работы по созданию мемориала воинам КНДР, погибшим на войне с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 сентября 2025

Разведка Южной Кореи: потери КНДР на войне с Украиной – 2000 погибших