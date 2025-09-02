Разведка Южной Кореи: потери КНДР на войне с Украиной – 2000 погибших

По оценке разведки Республики Корея, в ходе войны с Украиной погибло около 2000 северокорейских военнослужащих. В апреле 2025 года официальные источники Южной Кореи говорили о 600 погибших.

С 2024 года в Россию было отправлено около 13000 военнослужащих из КНДР, которые были задействованы в основном в Курской области. Россия также получила миллионы артиллерийских снарядов, системы залпового огня, ракеты.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, посетивший в июне с визитом КНДР, сообщил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о направлении в Россию 1000 саперов и 5000 военных строителей для восстановления Курской области.

Несколько дней северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с близкими погибших солдат. Он назвал военнослужащих мучениками, пожертвовавшими собой, защищая честь страны, и обещал членам их семей "прекрасную жизнь".