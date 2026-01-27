В Баку предотвращен теракт против посольства Израиля

Предотвращенный в Азербайджане теракт "Исламского государства" был направлен против посольства Израиля в Баку. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана.

Ранее Служба государственной безопасности страны сообщила об аресте трех граждан страны, готовивших террористическую атаку против посольства одного из иностранных государств. Основанием для их действий названа религиозная вражда.

Были названы имена подозреваемых. Это Гулиев Ильгар Ильхам оглу (2000 г.р.), по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери".

Согласно заявлению, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки "Вилаяти-Хорасан" террористической организации "Исламское государства", они получили предметы, используемые в качестве оружия, и были задержаны при приближении к месту расположения дипломатической миссии.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку террористического акта, совершённого группой лиц по мотивам религиозной ненависти с использованием оружия. Решением суда в качестве меры пресечения избран арест", – добавляет СГБ.

Отметим, что Азербайджан и Израиль поддерживают тесные партнерские отношения. Накануне завершился визит в Баку министра иностранных дел еврейского государства Гидеона Саара. На данный момент неясно, связан ли теракт с этим визитом.