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Мир

Два еврейских заведения в Торонто стали объектами нападений

Расследование
Канада
Антисемитизм
время публикации: 27 июля 2026 г., 08:53 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 08:56
Два еврейских заведения в Торонто стали объектами нападений
x.com/rcmpgrcpolice

Полиция Торонто расследует два нападения на принадлежащие еврейским владельцам заведения сети Kiva’s Bagel Bar. Инциденты произошли в воскресенье, 26 июля, в разных районах города и рассматриваются как возможные преступления на почве ненависти.

Сначала полиция получила сообщение о повреждении выстрелом окна филиала на пересечении улиц Янг и Сент-Клэр. Примерно через 20 минут поступило сообщение о разбитом стекле входной двери заведения на Стилс-авеню, возле Батерст-стрит. Следов применения огнестрельного оружия во втором случае не обнаружено.

В результате обоих происшествий никто не пострадал. Расследование ведут подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти и оперативная группа по борьбе с вооруженными бандами. Данных о подозреваемых пока нет, обвинения никому не предъявлены.

Мир
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