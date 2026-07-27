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"Реал" согласовал трансфер 19-летнего Яна Диоманде за сумму до 120 млн евро

Германия
Футбол
Африка
Испания
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 27 июля 2026 г., 06:39 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 06:44
"Реал" согласовал трансфер 19-летнего Яна Диоманде за сумму до 120 млн евро
AP Photo/Tony Gutierrez

Мадридский "Реал" достиг соглашения с "РБ Лейпциг" о переходе 19-летнего нападающего сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде. Стоимость сделки, по данным испанских СМИ, составит до 120 миллионов евро с учетом бонусов.

Футболисту предстоит пройти медицинское обследование, после чего он должен подписать контракт до лета 2031 года. Официально о трансфере пока не объявлено.

Еще три года назад Диоманде выступал в полупрофессиональной лиге США. Затем он играл за "Леганес", а летом 2025 года перешел в "Лейпциг" примерно за 20 миллионов евро.

В дебютном сезоне в Германии ивуариец провел 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал десять результативных передач. Он был признан лучшим новичком Бундеслиги сезона-2025/26.

Диоманде также успешно выступил за сборную Кот-д'Ивуара на чемпионате мира 2026 года. Его называют одним из наиболее перспективных молодых футболистов мира.

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