Хакеры объявили о взломе электронной почты известного израильского военного теоретика
время публикации: 21 марта 2026 г., 04:06 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 04:13
Хакеры проиранской группы Handala объявили, что получили доступ к электронной почте и документам израильского бригадного генерала резерва Эрана Орталя – военного теоретика, руководителя Центра междисциплинарных военных исследований Дадо.
В заявлении группы утверждается, что получен доступ не только в личным, но и к служебным секретным документам.
Handala – известная хакерская группа, недавно от их действий пострадала гигантская медтех-корпорация Stryker.
