Презентация первого электромобиля Ferrari привела к обрушению акций компании

Котировки Ferrari на миланской бирже упали 26 мая на 8%, а на нью-йоркской бирже – на 5% после того, как эта итальянская компания представила первый разработанный ей электрический автомобиль.

Автомобиль получил название Luce, что означает "Свет", а его стоимость составляет 640000 долларов. Новая модель заметно отличается от привычных Ferrari: это первый в истории марки пятиместный автомобиль. Его дизайн был разработан совместно с компанией LoveFrom, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

Появление Luce вызвало бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи назвали автомобиль "дорогой прямо на свалку", другие – "настоящим дизайнерским шедевром". Инвесторы, насколько можно судить, восторженных эпитетов не разделяют.

Рынок электрических суперкаров сейчас переживает непростой период. Такие бренды, как Lamborghini и Porsche, уже сократили свои планы по выпуску электромобилей из-за слабого спроса и усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей.

Luce оснащен четырьмя электромоторами собственной разработки Ferrari – по одному на каждое колесо. Автомобиль способен разгоняться до 96 км/ч примерно за 2,5 секунды. В Ferrari подчеркнули, что все ключевые компоненты производятся внутри компании. Это должно упростить обслуживание автомобиля в будущем и помочь сохранить его стоимость на вторичном рынке.

Автопроизводители все чаще сталкиваются с трудностями при переходе на электромобили. Ford и Volkswagen, например, снова делают ставку на автомобили с бензиновыми двигателями, особенно на американском рынке. Причиной стали низкий спрос на EV и изменения политики при президенте Дональде Трампе, сократившем льготы для покупателей электрокаров.