Валюты в Израиле на 27 мая 2026 года: курсы евро и доллара снизились до рекордных отметок

Банк Израиля сообщает, что в среду, 27 мая, валютные торги завершились существенным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.

Курс доллара снизился на 0,665% и составил 2,840 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,622% и составил 3,306 шекеля за €1.