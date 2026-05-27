Валюты в Израиле на 27 мая 2026 года: курсы евро и доллара снизились до рекордных отметок
время публикации: 27 мая 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 15:39
Банк Израиля сообщает, что в среду, 27 мая, валютные торги завершились существенным понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 0,665% и составил 2,840 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,622% и составил 3,306 шекеля за €1.