В РФ актрису Аглаю Тарасову приговорили к 3 годам условно за провоз из Израиля масла с каннабисом

26 ноября Домодедовский городской суд Московской области вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о "контрабанде наркотиков". Суд признал 31-летнюю артистку виновной и назначил ей три года лишения свободы условно и штраф в размере 200 тысяч рублей.

28 августа 2025 года Аглаю Тарасову, дочь актрисы Ксении Раппопорт, задержали при досмотре багажа в московском аэропорту "Домодедово", когда она вернулась из Израиля: в электронном курительном устройстве (вейпе) обнаружили 0,38 г масла каннабиса. Экспертиза признала содержимое вейпа наркотическим средством, после чего в отношении актрисы возбудили уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

В ходе процесса Тарасова полностью признала вину, назвав произошедшее "большой ошибкой" и "тяжелым уроком". На заседаниях она заявляла, что вейп получила еще в начале 2022 года в подарок от "знакомого израильского предпринимателя, занимающегося фармакологией", и "не знала точного состава жидкости", хотя допускала наличие "незначительных каннабисных значений", поскольку "в Израиле это легально и в открытом доступе".

У Аглаи Тарасовой, помимо российского гражданства, есть гражданство Израиля. СМИ сообщали, что после задержания она добровольно сдала свой израильский паспорт следствию, который был приобщен к материалам дела.