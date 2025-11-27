В Китае поезд сбил строительных рабочих, 11 погибших

11 человек погибли и двое получили травмы в китайском городе Куньмин. Поезд, испытывающий сейсмическое оборудование, врезался в группу строительных рабочих, вышедших на железнодорожные пути.

Начато расследование. Предполагается, что из-за поворота машинист не успел своевременно заметить строителей. Сообщение восстановлено.

Китай – страна с одной из самых развитых железнодорожных сетей в мире. Протяженность путей превышает 160000 километров, ежегодно поезда перевозят миллиарды пассажиров.

Нынешний инцидент стал самым смертоносным с 2011 года. Однако в 2023 году в Пекине столкнулись два поезда метро, обошлось без жертв, но пострадало более 500 человек.