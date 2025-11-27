x
27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
последняя новость: 09:38
27 ноября 2025
Мир

Дрисколл: "Поражение Украины неизбежно, надо заканчивать войну"

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 27 ноября 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 09:18
Дрисколл: "Поражение Украины неизбежно, надо заканчивать войну"
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Министр армии США Дэн Дрисколл, выступающий посредником на переговорах с Украиной, заявил на встрече с группой западных дипломатов, что Россия накапливает запасы вооружений большой дальности. Это было воспринято как маркетинговый трюк, призванный "продать" план президента США Дональда Трампа по Украине.

По словам источников, Дрисколл пытался убедить собеседников в необходимости как можно быстрее завершить военные действия в Украине, поскольку ее ждет неминуемое поражение из массированных ракетных обстрелов.

Отметим, что, по информации NBC, о неизбежном поражении Украины американский министр в ходе визита в Киев заявил и представителям украинского руководства. По его словам, Россия может вести воздушную войну бесконечно, и поэтому войну нужно прекратить сейчас, а не когда российская позиция станет еще сильнее.

Дрисколл также сообщил, что американская промышленность более не может поставлять Украине средства ПВО и другие вооружения. "По сути, он сказал: "Вы проигрываете, примите план – у вас нет выбора"", – сообщил источник канала.

