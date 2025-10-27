x
27 октября 2025
Мир

Глава правительства Албании объявил о беременности первого виртуального министра

ИИ
время публикации: 27 октября 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 11:30
Диэлла – первый в мире виртуальный министр
кадр из видео

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о беременности Диэллы – первого в мире виртуального министра. По его словам, обладающий искусственным интеллектом политик ожидает сразу 83 детей.

Политик рассказал, что дети станут парламентскими помощниками депутатов от Социалистической партии Албании. Они будут фиксировать происходящее в парламенте, сообщать депутатом о пропущенных ими событиях и обсуждениях, а также выступать с рекомендациями.

По его словам, система полностью вступит в строй к концу 2026 года. "Если вы, например, пойдете попить кофе и не вернетесь на заседание, ребенок напомнит вам об этом и скажет, кого вам нужно атаковать. И таких детей Диэлы будет 83", – заявил глава правительства.

Диэлла была назначена министром полтора месяца назад. Ей был поручен контроль над объявленными правительством тендерами. Назначение было признано сделать прозрачным процесс, в значительной степени подверженный коррупции.

