27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
США
Дональд Трамп
Япония
время публикации: 27 октября 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 11:02
Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию
David Mareuil/Pool Photo via AP

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию. Островное государство – второй пункт его дальневосточного турне, включающего также Малайзию и Южную Корею.

Американский лидер встретится с императором Японии Нарухито – впервые они встречались в 2019 году во время первой президентской каденции Трампа. "Я с нетерпением жду встречи с императором", – написал он накануне приземления в социальной сети Truth Social.

28 октября состоятся переговоры Трампа с премьер-министром Японии Санаэ Такаити – первой женщиной на этом посту. Президент выступит с речью на борту находящегося у берегов Японии авианосца George Washington, а также отужинает с представителями японского бизнес-сообщества.

