Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1342-й день войны

Минобороны РФ 27 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Павловка, Кондратовка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синельниково, Волчанск и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять западного производства, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка, Яблоновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Гнатовка, Лысовка, Димитров Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля "Казак", три автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 14 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, военному аэродрому, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 92925 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25710 танков и других боевых бронированных машин, 1607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30822 орудия полевой артиллерии и миномета, 45045 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).